Les Vacances d’Été à la Bicoque Gourdon, 12 juillet 2021, Gourdon.

Les Vacances d’Été à la Bicoque La Bicoque 26, Avenue Gambetta Gourdon

2021-07-12 – 2021-08-13 La Bicoque 26, Avenue Gambetta

Gourdon 46300

Les Activités de l’été

• 12, 13 15 et 16 Juillet : Ateliers vidéos Bicoque • 26 Juillet : Accueil libre, jeux collectifs

• 27 Juillet : Sortie Aquapark au Lac de Catus • 28 Juillet : Course d’orientation dans Gourdon • 29 Juillet : Barbecue + accrobranche au plan d’eau Écoute s’il pleut Gourdon

• 30 Juillet : Bouée tractée au Lac du Causse • du 2 au 4 Août : Tournoi de rugby

• du 2 au 6 Août : Atelier taille de pierre

• 5 Août : Sortie Via Ferrata

• 6 Août : Sortie Quercyland

Les Séjours de l’été

• Du 7 au 9 Juillet :

Mini camp aventure à Terrou (46)

Installation du camp, jeu d’orientation, construction d’objets

• Du 19 au 23 Juillet :

Séjour Hautes Pyrénées (canyoning, hydrospeed, trot’descente…)

• Du 9 au 13 Août :

Séjour à Biscarrosse dans les Landes (surf, aquapark, dune du Pilat…)

Les Chantiers Jeunes

• Du 12 au 16 Juillet : Rénovation du mini- golf à Saint Germain du Bel Air

• Du 26 au 30 Juillet : entretien chemin de randonnée à Peyrilles

Ateliers, sorties, chantiers jeunes, séjour Été

bicoque.ccqb@gmail.com +33 6 79 61 87 00

