Les Vacances Des Petits Fans Arles, 20 décembre 2022, Arles .

Les Vacances Des Petits Fans

2022-12-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-23 16:30:00 16:30:00

EUR 12 12 Programme : 20 décembre / Pierre à neige



Chaque hiver pendant son enfance dans les montagnes du Gyeongsang en Corée, Lee Ufan attendait le passage d’un peintre ambulant. Avec lui, il apprend à dessiner et à peindre. Une fois devenu artiste, Lee Ufan pratique la peinture mais aussi la sculpture, fasciné par la pierre naturelle. Pendant l’atelier “Pierre à neige”, les participants seront invités à créer un globe enneigé dont la pierre sera le personnage principal.



21 décembre/ L’Œil à l’envers



Contempler une œuvre de Lee Ufan, c’est la regarder sous tous les angles et découvrir de nouvelles perspectives. Nous invitons les participants à fabriquer leur propre kaléidoscope et transformer ce qui les entoure en un rêve multicolore.



22 décembre / Ciel sous terre



La première œuvre qui accueille le public à Lee Ufan Arles est une collaboration entre Lee Ufan et l’architecte japonais Tadao Ando. Cette installation en béton armé dévoile un écrin poétique et lumineux qui tisse un lien entre ciel arlésien et ciel japonais. Nous proposons à nouveau l’atelier, où les participants fabriqueront une veilleuse céleste inspirée de cette œuvre intitulée Ciel sous Terre.



23 décembre / Chemin vers Arles



Au rez-de-chaussée de Lee Ufan Arles, au cœur du parcours d’installation, se trouve une œuvre ancrée dans la philosophie de Lee Ufan et de son affection pour la cité arlésienne. Œuvre miroir, poétique et épurée, Chemin vers Arles nous encourage à la contemplation de ce qui nous entoure et à creuser dans notre imagination.

Pendant cet atelier, les participants seront invités à créer leur propre Chemin vers Arles et composer un écrin de nature dont les reflets seront ceux de leur imagination.



Age : 6-12 ans

De 14h à 16h30

Tarif : 12 € tarif unique pour un atelier (visite et atelier, incluant un goûter)

Possibilité de réserver pour un ou plusieurs atelier dans la limite des place disponibles (informations sur billetterie@leeufan-arles.org)

Les vacances des Petits Fans reviennent pour une visite découverte des œuvres de Lee Ufan suivie d’ateliers créatifs thématiques, goûter inclus.

billetterie@leeufan-arles.org +33 9 78 07 83 26 https://www.leeufan-arles.org/evenements/les-vacances-des-petits-fans

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles

