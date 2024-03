Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, « de Feu et de Couleurs » Place Vival Figeac, vendredi 12 avril 2024.

Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, « de Feu et de Couleurs » Place Vival Figeac Lot

N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce sont souvent de véritables livres d’images qui jouent avec la lumière. Initie-toi à l’art du vitrail tu toucheras les outils et les matériaux des maîtres verriers et tu réaliseras même ton petit vitrail personnel !

Parents bienvenus !

Les enfants de 6 ans ne peuvent pas être accueillis.

Sur réservation

Les vacances du patrimoine ? Qu’est-ce que c’est ?

Si tu veux rythmer tes vacances dans le Grand-Figeac, aiguiser ta curiosité et, surtout, voyager dans le temps et découvrir la vie de nos ancêtres… nos visites et nos ateliers sont faits pour toi !

Les visites-ateliers jeune public durent deux heures. Elles sont proposées sur inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme. Le guide vous donne rendez-vous à l’Office de Tourisme du Grand Figeac.

Départ assuré pour minimum deux enfants. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-12

Place Vival Office de Tourisme du Grand Figeac

Figeac 46100 Lot Occitanie info@tourisme-figeac.com

L’événement Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, « de Feu et de Couleurs » Figeac a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Figeac