Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, « de Feu et de Couleurs » Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, « de Feu et de Couleurs » Figeac, 31 octobre 2022, Figeac. Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, « de Feu et de Couleurs »

Office de Tourisme du Grand Figeac Place Vival Figeac Lot Place Vival Office de Tourisme du Grand Figeac

2022-10-31 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-31

Place Vival Office de Tourisme du Grand Figeac

Figeac

Lot EUR Les vacances du patrimoine ? Qu’est-ce que c’est ?

Si tu veux rythmer tes vacances dans le Grand-Figeac, aiguiser ta curiosité et, surtout, voyager dans le temps et découvrir la vie de nos ancêtres… nos visites et nos ateliers sont faits pour toi !

Les visites-ateliers jeune public durent deux heures. Elles sont proposées sur inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme. Le guide vous donne rendez-vous à l’Office de Tourisme du Grand Figeac. Départ assuré pour minimum deux enfants. N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce sont souvent de véritables livres d’images qui jouent avec la lumière. Initie-toi à l’art du vitrail : tu toucheras les outils et les matériaux des maîtres verriers et tu réaliseras même ton petit vitrail personnel !

Parents bienvenus !

Les enfants de 6 ans ne peuvent pas être accueillis.

Sur réservation info@tourisme-figeac.com +33 5 65 34 06 25 service patrimoine de Figeac

Place Vival Office de Tourisme du Grand Figeac Figeac

dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Figeac Lot Place Vival Office de Tourisme du Grand Figeac Ville Figeac lieuville Place Vival Office de Tourisme du Grand Figeac Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, « de Feu et de Couleurs » Figeac 2022-10-31 was last modified: by Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, « de Feu et de Couleurs » Figeac Figeac 31 octobre 2022 Figeac Lot Office de Tourisme du Grand Figeac Place Vival Figeac Lot

Figeac Lot