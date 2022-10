Les Vacances de Toussaint au Parc Argonne Découverte

Les Vacances de Toussaint au Parc Argonne Découverte, 22 octobre 2022, . Les Vacances de Toussaint au Parc Argonne Découverte



2022-10-22 – 2022-11-06 Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre, tous les jours : à 14h, le Théâtre d’Halloween « Les animaux qui font peur » ; de 10h à 17h : la Chasse aux trésors de Babasaka la sorcière. | Les 28, 29, 30 octobre, 4, 5 et 6 novembre de 15h à 16h : projection du film « Bonjour le Monde », d’Anne-Lise Koehler et Eric SERRE (dès 4 ans, durée 1 heure). dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville