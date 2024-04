Les Vacances de Printemps ! LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse, lundi 8 avril 2024.

Les Vacances de Printemps au Pôle Jeunesse de Loures Barousse !

Semaines sur la nature, la faune et la flore, les insectes … le printemps !

dans la continuité des mercredis.

Le but est de sensibiliser les enfants à notre environnement et à la nature qui nous entourent. Les activés manuelles sont en rapport avec la thématique.

Toutes les activités extérieure seront l’occasion d’observer les plantes, les insectes…

Une randonné avec pique nique pour les grand sera l’occasion de s’immerger dans notre environnement.

La deuxième semaine se finira avec la venue d’une intervenante nature ( découverte sensorielle de la forêt … )

Activités manuelles Pinata insecte, fabrication de pots de fleurs, hôtel à insectes, insectes 3d …, origamis fleurs et insectes,

Activités extérieure

– Visite parc animalier « les jours heureux » à Siradan avec atelier poneys et atelier fourmis

– Chasse a l’œuf a la maison de retraite de loures barousse

– à la découverte des petites bêtes aquatique, journée rando nature.

Mais aussi, des grands jeux , ateliers cuisine…

Ouverture de 7h30 à 18h30 / Possibilité de 1/2 journees.

Pour les enfants de 3 à 11 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 07:30:00

fin : 2024-04-19 18:30:00

LOURES-BAROUSSE Au Pôle Jeunesse de Loures-Barousse

Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie

