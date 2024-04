Les Vacances de Printemps avec la MJC Place Noël Poujade Gourdon, lundi 8 avril 2024.

Au Centre de Loisirs des ateliers, des jeux, des sorties Cinéma, …. pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans.

»Remonter le temps ….. et vivre les années 80 »

Accueil de 7h30 à 18H30 à Gourdon, au Centre des Courtes Pattes

Renseignement et inscription Tél 06 06 46 97 83 / Mail alsh@mjcgourdon.fr .

Début : 2024-04-08 07:30:00

fin : 2024-04-19 18:30:00

