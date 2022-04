Les Vacances de Printemps avec la Bicoque Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: 46300

Gourdon

Les Vacances de Printemps avec la Bicoque Gourdon, 25 avril 2022, Gourdon. Les Vacances de Printemps avec la Bicoque La Bicoque 26, Avenue Gambetta Gourdon

2022-04-25 09:00:00 – 2022-04-29 18:00:00 La Bicoque 26, Avenue Gambetta

Gourdon 46300 Renseignements – inscriptions:05 65 37 60 78 ou 06 79 61 87 00 / bicoque.ccqb@gmail.com Ateliers, sorties, ……. Pour les 11-18 ans

Activités sur réservation (dans le respect des règles sanitaires en vigueur) bicoque.ccqb@gmail.com +33 6 79 61 87 00 Renseignements – inscriptions:05 65 37 60 78 ou 06 79 61 87 00 / bicoque.ccqb@gmail.com ©CCQB

La Bicoque 26, Avenue Gambetta Gourdon

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 46300, Gourdon Autres Lieu Gourdon Adresse La Bicoque 26, Avenue Gambetta Ville Gourdon lieuville La Bicoque 26, Avenue Gambetta Gourdon Departement 46300

Gourdon Gourdon 46300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Les Vacances de Printemps avec la Bicoque Gourdon 2022-04-25 was last modified: by Les Vacances de Printemps avec la Bicoque Gourdon Gourdon 25 avril 2022 46300 Gourdon

Gourdon 46300