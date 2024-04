LES VACANCES DE PRINTEMPS AU PLANET OCEAN MONTPELLIER Montpellier, samedi 6 avril 2024.

Ne manquez pas les animations pour les vacances de Printemps au Planet Ocean Montpellier !

Un pirate audacieux s’est frayé un chemin jusqu’à nos rivages. Embarquez avec lui les 8, 9 et 10 avril pour une quête palpitante à la recherche du trésor tant convoité. C’est bien le Pirate des Caraïbes, qui fait escale à Planet Ocean Montpellier pour un spectacle d’improvisation tout au long du parcours. Venez profiter d’une visite décalée de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30.

Pour les amoureux de la sirène, des animations sont prévues les 16, 17, 18 et 19 avril.

Et si le trésor était finalement à portée de mains ? Plongez dans les eaux scintillantes de notre Lagon Corallien où des centaines de poissons colorés attendent avec impatience Lexie la mystérieuse Sirène, qui vient nous envoûter et nous livrer son amour de l’Océan.

Rencontre photo de 11h30 à 12h00 et de 14h30 à 15h30. Spectacle aquatique de 12h00 à 12h30 et de 15h30 à 16h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-21

Allée Ulysse

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@planetoceanworld.fr

