2022-04-23 – 2022-05-08

Montpellier Hérault EUR 6.5 Ne manquez pas les animations pour les vacances de Printemps au Planet Ocean Montpellier ! Du 23 avril au 08 mai, Planet Ocean Montpellier vous propose une étonnante rencontre.

Une longue nageoire brillante, une peau translucide, une belle chevelure rousse… C’est bien une Sirène qui plonge au coeur du lagon corallien ! Et elle arrive avec un message des océans… LEXIE, LA SIRÈNE À l’occasion des vacances de Pâques, vivez des moments inoubliables lors d’une rencontre fabuleuse sur les rives du lagon corallien. Petits et grands auront de quoi s’émerveiller devant le spectacle majestueux de la belle Sirène le temps d’une photo, d’un regard, d’un échange… Après un long voyage aux travers des mers et océans du monde, Lexie est de retour pour délivrer un message important sur la préservation des océans. Planet Ocean Montpellier en profite pour donner la parole à un acteur majeur de la sensibilisation de l’état des océans : Project Rescue Ocean ! Au programme;

Tous les jours du 23 avril au 08 mai

11h00 à 12h00 : Spectacle en plongée

