LES VACANCES DE PRINTEMPS AU MUSÉUM Toulouse, 23 avril 2022, Toulouse.

LES VACANCES DE PRINTEMPS AU MUSÉUM MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse

2022-04-23 – 2022-05-08 MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse Haute-Garonne

Au programme :

Rencontre “Les fous du bois”

Tout commence à une terrasse de café. Quelques copains se retrouvent et constatent que les modes de vie et de consommation sont difficiles à faire évoluer. Mais comment agir ? En plantant des arbres ! Voici comment les fous du bois sont nés. Ils viennent au Muséum te raconter leur histoire.

Dès 7 ans

Au Muséum – Studio

Mardi 26 avril et 3 mai

Animation “Parade Vivaldi”

Avec la parade Vivaldi, la compagnie Cirkomcha célèbre en musique le printemps. Flattées par des couleurs chatoyantes et des costumes tout en rondeurs, des fées-fleurs égayent leur environnement par leurs rires pétillants, regards espiègles et démonstrations de leur grande habileté. Violette, Coquelicot et Tournesol déambulent sur des échasses pendant que Pâquerette envoie des bulles par milliers et que Jonquille danse au rythme de son hula hoop.

Au Muséum – Exposition permanente

Mercredi 4 mai à 11h, 14h30 et 16h

Spectacle “Au pied de mon arbre”

C’est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon et un arbre. Une histoire musicale et poétique sur ce que la nature nous donne et ce que nous lui devons. Une histoire sur le passage de l’enfance à l’âge adulte et à la nécessité de préserver l’environnement pour les générations futures. Une histoire pour petites et grandes oreilles qui se déploie tout en douceur grâce à la compagnie Création éphémère.

Dès 2 ans

Au Muséum – Auditorium

Mercredi 27 avril à 11h, 14h30 et 15h30

Atelier “Land’art”

Des graines, des fruits, des branches, des feuilles et ta fantaisie pour inventer de drôles de bestioles de la forêt ou de petites installations éphémères et végétales dans le jardin. Viens découvrir le Land’art en famille et laisse ton imagination faire le reste !

Dès 7 ans

Au Muséum – Jardin botanique Henri Gaussen

Jeudis 28 avril et 5 mai à 14h30 (annulation en cas de pluie)

Et bien d’autres ! Découvrez tous les détails de la programmation sur le site du Muséum.

Des vacances sous le signe d’un retour à la terre ! Voyez comment les arbres et les fleurs peuvent stimuler votre imagination et laisse place à votre créativité…

