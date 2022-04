Les vacances de printemps au Musée ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 13 avril 2022, Lille.

Les vacances de printemps au Musée !

du mercredi 13 avril au vendredi 22 avril à Musée d’histoire naturelle de Lille

### POUR LES ENFANTS * **Minuscules et colorés** Atelier illustration aux encres de couleurs par l’illustratrice Cloück _LES MERCREDIS 13 ET 15 AVRIL, DE 10H30 À 11H30_ Du scarabée au papillon, découvre toutes les cou leurs des insectes. Crée ton imagier à partir des modèles d’insectes et pare-les de leurs plus belles couleurs. _Atelier duo parent-enfant (enfant âgé de 3 à 6 ans)_ _Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire)_ _(entrées du musée comprises)_ — * **Crée ton insecte !** Les petits labos du Musée _LES MERCREDIS 13 ET 20 AVRIL, DE 14H30 À 16H_ Viens expérimenter les sciences au musée et dé couvre tout sur les insectes ! Tu pourras même créer un insecte qui sort de ton imagination ! _Pour les enfants de 7 à 12 ans_ _Tarifs : 3€/enfant (entrée du musée comprise)_ _—_ * **Rencontre avec un entomologiste !** Atelier + visite _LES JEUDIS 14 ET 21 AVRIL, DE 10H À 11H_ Viens rencontrer un entomologiste du musée, observe nos collections d’insectes avec ta famille et découvre tout sur ces petites bêtes ! En bonus, une visite exclusive du laboratoire t’attend après l’atelier ! _Pour les enfants, à partir de 7 ans !_ _Adultes accompagnateurs bienvenus !_ _Tarifs : 3€/personne (entrée du musée comprise)_ _—_ * **Les insectes : le jeu des 7 familles** _LES JEUDIS 14 ET 21 AVRIL, DE 14H30 À 16H_ Sais-tu quelles espèces de papillons, coccinelles, scarabées ou libellules peuplent notre région ? Découvre-les en fabriquant ton propre jeu de 7 familles des insectes ! De jolies cartes illustrées te per mettront de les reconnaitre, avant d’aller les retrouver dans la nature ! _Atelier duo parent-enfant (enfant âgé de 7 à 12 ans)_ _Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire)_ _(entrées du musée comprises)_ — * **Réalise une envolée de papillons !** Atelier origami LES VENDREDIS 15 ET 22 AVRIL, DE 14H30 À 16H Découvre les insectes de manière créative avec un atelier origami inédit ! Observe les collections de papillons du musée et amuse-toi en duo à réaliser une envolée de papillons en papier. _Atelier duo parent-enfant (enfant âgé de 7 à 12 ans)_ _Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire)_ _(entrées du musée comprises)_ _—_ * **Le goût des insectes** Dessine à la manière de Frédéric Marais / lectures et atelier _JEUDI 14 AVRIL, DE 10H30 À 12H_ A travers un atelier mêlant lecture et création, découvre des albums jeunesse autour des insectes et crée une œuvre plastique à la manière de l’illustrateur Frédéric Marais. _En partenariat avec le Plan Lecture, réseau des biblio thèques de la Ville de Lille_ _Pour les enfants, à partir de 6 ans (et leurs accompagnants)_ _Gratuit_ _—_ ### POUR TOUS * **À qui appartient cet œuf ?** Visite guidée pour tous _LUNDI 18 AVRIL, À 10H30 ET À 14H30 (2 SÉANCES)_ A l’occasion de Pâques, les ovipares sont à l’honneur au Musée ! Venez découvrir toutes ces espèces qui pondent des œufs : les oiseaux, bien sûr, mais aussi les dinosaures ou cet étrange ornithorynque… et même les insectes ! _Pour tous_ _Tarifs : droits d’entrée + 2€/personne_ **Infos pratiques :** **Vacances de printemps : du 9 au 24 avril** **réservation sur le site de la billetterie en ligne ! billetterie-mhn.lille.fr (réservations bientôt accessibles)** **03 28 55 30 82**

Réservation sur le site de la billetterie en ligne. Dans la limite des places disponibles

D’après toi, qui donc fait son grand retour au printemps ? Ne cherche pas trop la petite bête et viens plutôt le découvrir au Musée à travers les ateliers que nous avons concoctés !

