LES VACANCES DE PRINTEMPS AU COUVENT DES JACOBINS Toulouse, 23 avril 2022, Toulouse.

2.5 EUR Pour ces vacances, l’équipe du Couvent des Jacobins propose différentes animations conviviales et ludiques en lien avec le Moyen Âge, autour des secrets des bâtisseurs, de la cuisine médiévale ou encore de l’héraldique…

Deux nouveautés sur cette thématique permettront notamment aux visiteurs de se familiariser avec la science des armoiries, par le biais d’une visite familiale et d’un atelier ludique inédits !

Visite en famille “Les armoires du Couvent des Jacobins”

Venez à la recherche des armoiries des personnages du Moyen Âge ayant participé à la construction du monument. Le public est invité à découvrir le monument autrement, en s’initiant au langage héraldique, qui permet de décrire les blasons. Pour finir en beauté cette visite à visée didactique, tous et toutes pourront participer à l’atelier de fabrication de leurs propres armoiries.

Sur réservation en ligne / Tarifs (+0,80 ct de frais de réservation) : 3 euros pour les – 18 ans / 7 euros pour les adultes

À partir de 8 ans / Durée : 1 heure environ / Jauge limitée à 20 personnes

Mercredi 27 avril / Vendredi 29 avril / Mercredi 4 mai / Vendredi 6 mai à 15h

Atelier “Fabriquez et blasonnez vos armoiries !”

Lors de cet atelier ludique, les visiteurs auront l’opportunité de venir réaliser leurs propres armoiries en suivant la tradition médiévale de l’utilisation des couleurs. Après avoir acquis les bases du langage héraldique, ces derniers apprendront à décrire – à “blasonner” – leurs armoiries, dans les règles de l’art !

Gratuit (compris dans le billet d’entrée au Cloître) / sans réservation / à partir de 8 ans

Mercredi 27 avril / Vendredi 29 avril / Mercredi 4 mai / Vendredi 6 mai de 15h30 à 17h en continu

Animation “À table au Moyen Âge”

Les visiteurs seront invités à se familiariser avec l’art de la table au Moyen Âge, les secrets des cuisiniers de l’époque médiévale ainsi que la richesse des épices accompagnant leurs plats. Cette animation passera au gril tous les us et coutumes culinaires du Moyen Âge.

Gratuit (compris dans le billet d’entrée au Cloître) / sans réservation / à partir de 8 ans / durée : 30 min

Mardi 26 avril / Jeudi 28 avril / Mardi 3 mai / Jeudi 5 mai à 15h

Animation “Les Bâtisseurs du Moyen Âge”

Lors de cette animation ludique, nous proposons au public de venir à la découverte des outils et techniques utilisés par les bâtisseurs au Moyen Âge. Tous les secrets de la cage à écureuil ou de la corde à 13 nœuds seront révélés ! Les visiteurs pourront se glisser dans la peau de ces constructeurs de génie, et même bâtir par eux-mêmes une voûte médiévale !

Gratuit (compris dans le billet d’entrée au Cloître) / sans réservation / à partir de 8 ans / durée : 30 min

Du mardi au dimanche à 11h

Visites guidées “Histoire et architecture”

Du Moyen Âge à aujourd’hui : les huit siècles du Couvent des Jacobins seront contés aux visiteurs lors d’une balade commentée à travers l’histoire, dans l’église, le cloître, la salle capitulaire, et le réfectoire.

Billetterie disponible à l’accueil, jusqu’à 10 min avant le début de la visite / Tarif : 3 euros (en plus du billet d’entrée)

Durée : 45 min / Jauge limitée à 25 personnes / à partir de 12 ans

Du mardi au dimanche à 11h et à 16h

