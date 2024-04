LES VACANCES DE PRINTEMPS À L’OASIS Montpellier, mercredi 17 avril 2024.

En présence d’une animatrice de l’association, les familles sont invitées à venir découvrir le lieu et à profiter d’un bel espace en plein air pour petits et grands.

Au programme ateliers thématiques sur deux après-midi, deux journées d’accueil où seront réalisées les activités de la ferme (soin des poules, découverte du coin destiné aux enfants, observation et reconnaissance des plantes et insectes, jardinage…).

Venez vous amuser avec nous !

Les dates

• Mercredi 10/04/24 de 14h à 16h30 Atelier pollinisateurs

• Samedi 13/04/24 de 14h à 16h30 Atelier petites graines et jeunes pousses

• Mercredi 17 avril de 10h à 17h30 Journée familles à la ferme

• Samedi 20 avril de 10h 17h30 Journée familles à la ferme 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 17:30:00

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

