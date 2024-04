Les vacances de printemps à la Roque Saint-Christophe La Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier, samedi 6 avril 2024.

Démonstrations d’engins de levage du Moyen Âge tous les jours à 10h15 et 11h15. Samedi à 11h15.

Spectacle Guillaume le chevalier et Bayard son cheval, du lundi au jeudi à 14h, 16h et 17h.

Animations Musique des Origines le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.

Démonstrations d’engins de levage du Moyen Âge c’est une occasion inédite de voir tourner un treuil à tambour, lever un cabestan, utiliser une grue à balancier.

Spectacle » Guillaume le chevalier et Bayard son cheval « : la chevalerie, c’est tout un ordre et un ensemble de valeurs, très importantes à la période médiévale, plongez au cœur de la passionnante relation entre l’homme et sa monture.

» Musique des Origines » initiation instruments préhistoriques)

Le 18 avril: journée spéciale Hirondelles. Animations et jeu de piste au programme!

Jeu d’énigmes Enquête chez les Troglos , samedi et dimanche toute la journée.

Visites guidées à 10h15 et 11h15 tous les jours. Samedi 11h15. L’après-midi: nous contacter 4 4 EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:30:00

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@roque-st-christophe.com

