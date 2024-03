Les vacances de printemps à la piscine d’Arcachon Arcachon, lundi 8 avril 2024.

Les vacances de printemps à la piscine d’Arcachon Arcachon Gironde

Venez profiter du printemps à la piscine d’Arcachon !

Au programme

– Stage de natation du 8 avril au 3 mai

– Structure gonflable du 16 au 26 avril (du mardi au vendredi de 15h à 18h)

– Yoga mardi 9, 16 et 23 avril

– Longe côte jeudis 11 et 25 avril

– Tournois des jeux et goûter mercredis 17 et 24 avril

– BB nageurs samedis 20 et 27 avril

Activités sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-05-03

4 Rue du Stade Matéo Petit

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

