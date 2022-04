Les vacances de Printemps à la Maison du Piage Fajoles, 25 avril 2022, Fajoles.

Les vacances de Printemps à la Maison du Piage Fajoles

2022-04-25 14:00:00 – 2022-04-27

Fajoles 46300 Fajoles

5 EUR 5 La visite permet aux plus petits de découvrir le monde des hommes préhistoriques et de l’archéologie :

A quoi ressemblaient les premiers hommes ? Comment vivaient-ils ? Comment le sait-on ?

Pour les plus grands, la visite permet de replacer dans leur contexte ses propres connaissances ainsi que les découvertes les plus récentes sur l’origine et l’évolution de l’homme.

Vacances de Printemps : Musée ouvert du 25 Avril au 6 Mai, avec visites guidées les samedis et dimanches

de 14h à 18h* ( * Départ de la dernière visite à 17h)

Les Ateliers enfants des vacances de Printemps :

• Mercredi 27 Avril à 14h : Atelier «Préhistosac»

Visite du Musée + atelier à partir de 7 ans / Tarif : 5€ – sur inscription

Grave un tampon sur le thème de la Préhistoire, il te servira à décorer un sac ! Et tu repars avec ta gravure et ton préhistosac !

• Mercredi 4 Mai à 14h «Art Pariétal» Visite du Musée + atelier à partir de 4 ans Tarif : 5€ – sur inscription

L’espace muséal de la Maison du Piage propose un voyage dans le temps de la Préhistoire, entre 40 000 et 30 000 ans avant notre ère, sur les traces des derniers Hommes de Néandertal et des premiers Hommes modernes.

Se sont-ils rencontrés? Et s’il y avait un peu de Néandertal en vous?

contact@maisondupiage.fr +33 6 85 71 99 86

Fajoles

