Les vacances de printemps à la ferme La Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les vacances de printemps à la ferme La Ferme de Paris, 25 avril 2023, Paris. Du mardi 25 avril 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

mardi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Lors des vacances scolaires, vous pourrez découvrir quelles sont les différentes étapes de la filière de la laine. Du mardi au vendredi de 14h00 à 16h (sauf les mercredis), nous vous proposons différents ateliers représentatifs du processus de la fabrication de la pelote de la laine. Prends-en de la laine ! : stand de découverte, comment procède-t-on de la laine à la pelote ? Au programme pour les deux semaines des vacances de printemps: Mardi : lavage de la laine

Jeudi : cardage de la laine

Vendredi : filage de la laine

La Ferme de Paris 1 route du pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

Ville de Paris

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Ferme de Paris Adresse 1 route du pesage Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Ferme de Paris Paris

La Ferme de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les vacances de printemps à la ferme La Ferme de Paris 2023-04-25 was last modified: by Les vacances de printemps à la ferme La Ferme de Paris La Ferme de Paris 25 avril 2023 La Ferme de Paris Paris Paris

Paris Paris