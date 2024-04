Les vacances de Printemps à La Cabane à Saint Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air, lundi 8 avril 2024.

Activités manuelles, jeux sportifs et balades sur le thème du printemps!

(dans le respect des règles sanitaires en vigueur)

Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans

Les enfants participeront à des animations et sorties sur les thèmes du plaisir et du bien-être alimentation-santé et renouveau jeux, cuisine, sport, motricité, spectacle de dressage d’animaux, photo et vélo à smoothies (avec l’aide des parents), sortie à la forêt des singes et au rocher des aigles à Rocamadour !

Autant de thèmes abordés de manière ludique avec les 3-12 ans à La Cabane, l’ACM de Saint Germain du Bel Air.

Pensez à ramener un repas froid pour les sorties ! .

Saint Germain

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie alsh.stgermain@gmail.com

