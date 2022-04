Les vacances de Printemps 2022 à l’ALSH de Saint Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air, 25 avril 2022, Saint-Germain-du-Bel-Air.

2022-04-25 – 2022-04-28

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Saint-Germain-du-Bel-Air

Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans

• Lundi 25 Avril : Initiation à la langue des signes française avec Carole

• Mardi 26 Avril : L’après-midi : Fabrication d’une pinata pour le jour de la Terre… Objectif recyclage de papier au FabLab (prévoir repas froid)

• Mercredi 27 Avril : Le matin : Module Premières Pages et mosaïque sur le thème de la mer façon Matisse avec Nadia

• Jeudi 28 Avril : Rando contée au Frau du Dégagnazès avec Nadia (prévoir repas froid et vêtements adaptés)

• Mardi 3 Mai : Visite du moulin de Cougnaguet – départ 9h30 (prévoir repas froid)

• Mercredi 4 et Jeudi 5 Mai : Initiation à l’athlétisme (course, lancer et sault en longueur) avec Gigi

• Vendredi 6 Mai : Circuit sportif (prévoir repas froid et vêtements adaptés) avec Gigi

Activités manuelles, jeux sportifs et balades sur le thème du printemps!

(dans le respect des règles sanitaires en vigueur)

alsh.stgermain@gmail.com +33 6 45 94 93 41

