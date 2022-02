Les Vacances de Pouky Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Les Vacances de Pouky Biscarrosse

2022-04-11 – 2022-05-06

Biscarrosse Landes EUR 4 10 C'est toujours un plaisir pour les enfants de participer à ces ateliers. Les lundis 11 et 25/04 et 02/05

De 10h à 13h30 – Ateliers créatifs – Place G.Dufau 4€ Les mardis 26/04 et 3/05

De 10h30 à 12h – Ateliers création de produits cosmétiques bio – Place G.Dufau 10€ 26/04 : Ma crème visage peau normale ou mature ; 03/05 : Mon gommage crème à la poudre de noyaux d’abricot Les mercredis 20 et 27/04

De 14h30 à 16h30 – Ateliers jardinage – Place G.Dufau – Gratuit De 14h30 à 17h30 – Initiation au Golf – Esplanade – Gratuit Les jeudis 28/04 et 05/05

De 10h30 à 12h – Ateliers création de produits cosmétiques bio – Place G.Dufau 10€ 28/04 : Ma crème visage purifiante ; 05/05 : Mon baume à lèvres Les vendredis 22 et 29/04 et 06/05

De 10h à 13h30 – Ateliers créatifs – Place G.Dufau 4€ Les vendredis 22 et 29/04

+33 5 58 78 20 96

Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-02-17

