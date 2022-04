LES VACANCES DE PÂQUES AU QUAI DES SAVOIRS Toulouse, 23 avril 2022, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Une installation ludique et interactive pour comprendre comment, par la manipulation d’un outil, une idée passe à une autre !

Sur le principe du cadavre exquis, les participants au jeu “BlaBla !” dessineront et/ou écriront, à tour de rôle, sur plusieurs rouleaux à dessin. Une fois qu’ils arriveront au bout des rouleaux, ces derniers seront déroulés et exposés, dévoilant ainsi une suite de dessins et de mots, comme une suite de hiéroglyphes de l’actualité. Cette création graphique collective, singe les fils d’actualités des réseaux sociaux, comme Twitter.

Ce jeu dévoile comment, par la manipulation d’un outil, une idée évolue, passe à une autre, et ce qu’il advient quand le nombre d’intermédiaires augmente.

Séances de 2h à 15h30 en avril et à 14h30 en mai.

La Terre plate en images : Manipulation du discours par le montage vidéo.

Affûter son esprit critique par l’expérimentation. À travers l’exemple de la théorie de la Terre plate, les participants à l’atelier seront invités à affûter leur esprit critique en réalisant une vidéo, du tournage jusqu’au montage. Au cours de cet atelier de médiation scientifique d’une durée de deux heures, l’intervenant montrera aux adolescents comment il est possible de manipuler un discours grâce au montage.

Après une introduction à la théorie de la Terre plate, l’intervenant tournera avec les ados une petite vidéo et les initiera au montage, en faisant le pont entre l’esprit critique et la production vidéo.

Destiné aux adolescents de 12 ans et plus.

Sur réservation ou inscription directement au guichet.

4 euros

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet du Quai des Savoirs.

Pour les vacances de Pâques, le Quai des Savoirs propose des animations pour toute la famille sur la thématique consacrée aux Médias !

