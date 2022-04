LES VACANCES DE PÂQUES AU MUSÉE AEROSCOPIA, 23 avril 2022, .

LES VACANCES DE PÂQUES AU MUSÉE AEROSCOPIA

2022-04-23 – 2022-05-08

Pour les vacances scolaires de Pâques, le musée Aeroscopia propose un programme pour toute la famille !

Venez y découvrir des visites contées pour les enfants, des ateliers créatifs et science aéro, des ateliers de pilotage de drones et d’aero’brique !

Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo :

Lisa est mécanicienne. Avec son ami Vicenzo Velivolo, elle invente des vélos. Ensemble, ils ont un rêve : créer un avion. Comment vont-ils s’y prendre ? Vont-ils y arriver ? Un voyage initiatique à travers l’histoire de l’aéronautique.

Animé par Les Petits Grains de Sel

Mardi 26 avril – 15h45

Durée : 30 mn

À partir de 7 ans

La démarche scientifique Ké-sa-co ?!

Un atelier ludique pour découvrir la démarche scientifique autour de thèmes aéronautiques : électricité, fruits et légumes et beaucoup d’imagination…

Animés par les Savants Fous

Jeudi 28 avril – 15h15

Durée : 45 mn

Dès 8 ans

Atelier mini cerf-volant :

Animé par les Savants Fous

Mardi 3 mai – 15h30 / 16h / 16h45

Durée : 30 mn

Dès 6 ans

Atelier matériaux aéro :

Animé par les Savants Fous

Jeudi 5 mai – 15h30 / 16h / 16h45

Durée : 30 mn

Dès 6 ans

Atelier Aero’brique :

Une découverte ludique et créative de l’univers aéronautique avec la célèbre brique. De brique en brique, l’enfant participe à la création d’un mini aéroport éphémère et découvre comment ça fonctionne. Entre tour de contrôle, pistes, avions, passerelles, véhicules…tout un univers à imaginer et à comprendre en s’amusant !

Animé par les Savants Fous

Samedi 23 avril, mercredi 4 mai & vendredi 6 mai – 15h30

Retrouvez également les ateliers pilotage de drones ainsi que les visites guidées du musée !

De nombreuses activités et animations sont proposées tout au long des vacances de Pâques pour les aviateurs en herbe mais également pour toute la famille ! Venez découvrir le programme !

