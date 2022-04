Les vacances de Pâques à l’Abbaye Arles, 9 avril 2022, Arles.

Les vacances de Pâques à l’Abbaye Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles

2022-04-09 – 2022-04-30 Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour

Arles Bouches-du-Rhône

Ateliers sculpture sur bois

Les enfants à partir de 7 ans pourront, au cours d’un atelier, venir pratiquer la sculpture sur bois grâce à une scie magique ! Ils créeront ainsi des sculptures représentant l’abbaye à partir de différents modèles et repartiront à l’issue de l’atelier avec un souvenir aux couleurs de Montmajour.

Informations pratiques :

Le mercredi 13 avril 2022 à 10h et 14h

2h30

4€/enfant et 8€/adulte

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire par mail à resa-montmajour@monuments-nationaux.fr



Visite famille spéciale Pâques

L’abbaye de Montmajour invite les familles à une chasse aux œufs festive et instructive dans l’enceinte du monument. Cet événement est l’occasion de découvrir huit siècles d’histoire et d’architecture, le quotidien des moines et l’imaginaire médiéval.

Informations pratiques :

Le samedi 16 avril 2022 à 10h30 et 14h30

4€/enfant 8€/adulte

Réservations sur le site internet de l’abbaye www.abbaye-montmajour.fr



Pâques à l’abbaye

Le dimanche 17 et le lundi 18 avril, l’abbaye de Montmajour invite les enfants à découvrir ou redécouvrir l’abbaye et son histoire en partant à la chasse aux œufs. Ils seront guidés, au cours de ce jeu de piste, par un nouveau livret de jeu ludique.

Informations pratiques :

A partir de 7 ans

Les dimanche 17 et lundi 18 avril 2022 de 10h à 16h.

Évènement compris dans le droit d’entrée du monument.



L’abbaye en famille

Tout au long de l’année, l’abbaye de Montmajour invite les familles à participer à des visites pour partager un moment entre petits et grands. Pendant ces visites d’1h30 destinées au jeune public, les enfants sont invités, accompagnés de leurs parents et grands-parents, à découvrir en jouant, huit siècles d’histoire et d’architecture. Le quotidien des moines de l’abbaye et l’imaginaire médiéval, l’art roman et l’art gothique seront abordés tout au long du parcours.

Informations pratiques :

Enfants de 7 ans à 14 ans (les familles avec des enfants d’âges différents sont néanmoins acceptées).

1h30

Réservation obligatoire sur le site internet.

Les 9, 10, 14 et 30 avril 2022 à 10h30 et 14h30

8€/adulte et 4€/enfant. Gratuit pour les moins de 7 ans.

A l’occasion des vacances de Pâques, du 9 au 25 avril 2022, le Centre des monuments nationaux propose aux enfants, petits et grands, un ensemble d’animations pour découvrir l’abbaye de Montmajour !

abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr +33 4 90 54 64 17 http://montmajour.monuments-nationaux.fr/fr/

Ateliers sculpture sur bois

Les enfants à partir de 7 ans pourront, au cours d’un atelier, venir pratiquer la sculpture sur bois grâce à une scie magique ! Ils créeront ainsi des sculptures représentant l’abbaye à partir de différents modèles et repartiront à l’issue de l’atelier avec un souvenir aux couleurs de Montmajour.

Informations pratiques :

Le mercredi 13 avril 2022 à 10h et 14h

2h30

4€/enfant et 8€/adulte

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire par mail à resa-montmajour@monuments-nationaux.fr



Visite famille spéciale Pâques

L’abbaye de Montmajour invite les familles à une chasse aux œufs festive et instructive dans l’enceinte du monument. Cet événement est l’occasion de découvrir huit siècles d’histoire et d’architecture, le quotidien des moines et l’imaginaire médiéval.

Informations pratiques :

Le samedi 16 avril 2022 à 10h30 et 14h30

4€/enfant 8€/adulte

Réservations sur le site internet de l’abbaye www.abbaye-montmajour.fr



Pâques à l’abbaye

Le dimanche 17 et le lundi 18 avril, l’abbaye de Montmajour invite les enfants à découvrir ou redécouvrir l’abbaye et son histoire en partant à la chasse aux œufs. Ils seront guidés, au cours de ce jeu de piste, par un nouveau livret de jeu ludique.

Informations pratiques :

A partir de 7 ans

Les dimanche 17 et lundi 18 avril 2022 de 10h à 16h.

Évènement compris dans le droit d’entrée du monument.



L’abbaye en famille

Tout au long de l’année, l’abbaye de Montmajour invite les familles à participer à des visites pour partager un moment entre petits et grands. Pendant ces visites d’1h30 destinées au jeune public, les enfants sont invités, accompagnés de leurs parents et grands-parents, à découvrir en jouant, huit siècles d’histoire et d’architecture. Le quotidien des moines de l’abbaye et l’imaginaire médiéval, l’art roman et l’art gothique seront abordés tout au long du parcours.

Informations pratiques :

Enfants de 7 ans à 14 ans (les familles avec des enfants d’âges différents sont néanmoins acceptées).

1h30

Réservation obligatoire sur le site internet.

Les 9, 10, 14 et 30 avril 2022 à 10h30 et 14h30

8€/adulte et 4€/enfant. Gratuit pour les moins de 7 ans.

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles

dernière mise à jour : 2022-04-01 par