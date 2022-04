Les vacances de Pâcques à AquaN&S Flixecourt, 11 avril 2022, Flixecourt.

Les vacances de Pâcques à AquaN&S Flixecourt

2022-04-11 – 2022-04-22

Flixecourt Somme

L’équipe de la piscine AquaN&S de Flixecourt vous prépare un programme riche en activités pendant les vacances scolaires.

Lundi 11 avril :

De 14h30 à 16h30 : Challenge « Distance sur 2 min chrono »

Mardi 12 et 19 avril :

De 14h30 à 16h30 : Parcours Ninkaya

Mercredi 13 et 20 avril :

De 14h30 à 16h30 : Match de water polo

Jeudi 14 et 21 avril :

De 14h30 à 16h30 : Les joutes par équipe

Vendredi 15 et 22 avril :

De 14h30 à 16h30 : Jeux ludiques (tapis, ponceau, ballons, but de water polo et Lama gonflable)

Samedi 16 avril :

15h : Grande chasse aux oeufs

Venez nombreux !

+33 3 65 89 08 15 https://www.aquanes.fr/

Flixecourt

