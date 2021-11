Les vacances de Misstoutambou Chardonnay, 5 décembre 2021, Chardonnay.

Les vacances de Misstoutambou Chardonnay

2021-12-05 – 2021-12-05

Chardonnay Saône-et-Loire Chardonnay

6 6 EUR Miss Toutambou, accablée par l’ennui et le temps, toujours accompagnée de ses trois Mignons, des êtres malicieux haut en couleur et en paillettes, qui la suivent dans toutes sesaventures, est conviée au défi des bonnes poires. Pour cela elle doit sortir de chez elle au grand désarroi de ses Mignons et se rendre dans la 2,33ème dimension, trouver le bord du bout du Monde qui mène au Monde Ordinaire afin de trouver un « je ne sais quoi » qui fait « Wizz BloupWhaaaa ! » et peut être même rencontrer des « gens ».

info@assochampvent.fr https://www.assochampvent.fr/

Miss Toutambou, accablée par l’ennui et le temps, toujours accompagnée de ses trois Mignons, des êtres malicieux haut en couleur et en paillettes, qui la suivent dans toutes sesaventures, est conviée au défi des bonnes poires. Pour cela elle doit sortir de chez elle au grand désarroi de ses Mignons et se rendre dans la 2,33ème dimension, trouver le bord du bout du Monde qui mène au Monde Ordinaire afin de trouver un « je ne sais quoi » qui fait « Wizz BloupWhaaaa ! » et peut être même rencontrer des « gens ».

Chardonnay

dernière mise à jour : 2021-11-19 par