Médiathèque Mérignac, le mercredi 8 juin à 14:00

### Les Héros dans l’art Les peintres et les sculpteurs se sont toujours chargés de donner un visage aux héros mythologiques ou bibliques. Aujourd’hui, les héros contemporains, issus de la bande dessinée, des jeux vidéo ou du cinéma peuplent également les œuvres de nos artistes. _Sur inscription_ _A partir de 6 ans_ Le Musée imaginé vous emmènera à la découverte des héros dans l’art… Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T15:30:00

