### L’art du Grand Nord Découvrez l’art d’un million d’hommes : Inuits, répartis de l’Alaska au Groenland et à la Sibérie ; Indiens subarctiques nord-américains ; Sâmes ou Lapons du nord de la Scandinavie et de la presqu’île de Kola ; Nord-Sibériens comprenant 26 ethnies ; Aïnous de Sakhaline et d’Hokkaidô. Nous découvrirons des masques et des objets sacrés, des objets de la vie courante parfois vieux de plusieurs siècles, mais également des œuvres contemporaines. _Sur inscription_ _De 3 à 6 ans_ Le Musée imaginé vous emmène cette fois ci dans le Grand Nord, à la rencontre de tribus lointaines… Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

