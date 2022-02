Les vacances de l’art par le Musée Imaginé Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Les vacances de l'art par le Musée Imaginé

Médiathèque Mérignac, 16 février 2022, Mérignac.

Médiathèque Mérignac, le mercredi 16 février à 10:30

### Les Animaux dans l’art égyptien Pour les Egyptiens de l’antiquité, les animaux étaient très importants. La Vallée du Nil était d’une grande richesse naturelle, les Egyptiens y côtoyaient des fauves et des bêtes, qu’ils ont élevés et apprivoisés. _Sur inscription_ _De 3 à 6 ans_ Le Musée imaginé vous fera voyager à travers l’Egypte Antique et son art encore si mystérieux… Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T12:00:00

