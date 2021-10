Les vacances de l’art Médiathèque Mérignac, 3 novembre 2021, Mérignac.

Cette année, pour les vacances d’octobre, le Musée Imaginé invite les plus jeunes, dès 6 ans, à participer aux vacances de l’art sur le thème de “La nuit et ses lumières”. Un atelier autour de la nuit et ses lumières. ——————————————— La nuit a évolué et nous a transformés, à travers des révolutions majeures comme l’électrification et l’éclairage ou la conquête spatiale : autant de bouleversements dans la définition et le rapport que l’on entretient avec la nuit. Les participants seront accueillis **le mercredi 3 novembre de 10h à 11h30 à l’espace Jeunesse de la Médiathèque.**

Sur inscription auprès de la Médiathèque de Mérignac

Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde



