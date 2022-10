Les Vacances de la Toussaint aux écuries Heinola

2022-10-24 – 2022-10-24 25 Les écuries Heinola à Lachapelle-aux-Pots proposent des animations pour les vacances de la Toussaint. Du 24 octobre au 04 novembre 2022, de 9h à 17h deux choix s’offrent à vous :

– Choix 1 : stage d’équitation le matin puis ateliers animations (25€)

– Choix 2 : animation poney (à partir de 3 ans) le matin puis ateliers animations l'après-midi (15€ la journée pour pour les licenciés et 17€ la journée pour les non licenciés) Prévoir pour les deux options un pique nique et le goûter.

