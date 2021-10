Figeac Figeac Figeac, Lot les Vacances de la Toussaint à l’Arrosoir : Cyanotype avec Emma ! Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

les Vacances de la Toussaint à l'Arrosoir : Cyanotype avec Emma ! 2021-10-28 15:00:00 – 2021-10-28 17:00:00 rue de Crussol Café associatif l'Arrosoir

Figeac Lot

Figeac Lot Les ateliers sont ouverts à partir de 6 ans. Tarif : 10€ par personne.

sur inscription Emma vous propose des ateliers de photographie cyanotype.

Le cyanotype est une technique ancienne de photographie par contact nous offrant un bleu cyan intense. lafabriquedessavoirs.figeac@gmail.com +33 9 52 25 07 49 Les ateliers sont ouverts à partir de 6 ans. Tarif : 10€ par personne.

