Les vacances de la Toussaint à la bibliothèque Bibliothèque Colette Vivier Paris

Du samedi 21 octobre 2023 au samedi 04 novembre 2023

.Tout public. gratuit

Cet automne, la bibliothèque est ouverte pendant les vacances. Il y en aura pour tous les goûts : film d’animation, jeux de société ou atelier créatif. A vos agendas ! – Vendredi 27 octobre à 16h30 : projection du film de Tim Burton – Noces funèbres – à partir de 9 ans

Entrée libre – Samedi 28 octobre à 14h30 : atelier créatif éventail sur le thème de l’eau – à partir de 8 ans

sur inscription – Mardi 31 octobre à 16h : atelier Kapla – à partir de 8 ans – Jeudi 2 novembre de 16h30 à 17h30 : jeux de société dans la salle d’animation – à partir de 4 ans

Entrée libre – Samedi 4 novembre à 16h : atelier Gym douce – adultes et enfants à partir de 10 ans

sur inscription Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

Bibliothèque Colette Vivier
6 rue Fourneyron
Paris

