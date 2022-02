LES VACANCES DE FÉVRIER AU PLANET OCEAN MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ne manquez pas les animations pour les vacances de février au Planet Ocean Montpellier !

Décorations, musiques, animations et bien d’autres choses seront au rendez-vous pour émerveiller petits et grands ! A noter: Deux bébés requins zèbres rejoignent le lagon corallien de Planet Ocean Montpellier, à partir des vacances de février ! Programme complet en ligne sur le site web de l’événement Montpellier

