LES VACANCES DE FÉVRIER À LA MJC Saumur, lundi 4 mars 2024.

Les vacances de février sont l’occasion idéale pour explorer de nouvelles passions et s’engager dans des activités enrichissantes. La MJC/Centre Social de Saumur vous propose une série d’ateliers captivants qui allient nature et créativité !

Parmi les temps forts du programme figurent :

– Carnets Créatifs les 27 et 28 février 12 € par personne les 2 jours à partir de 12 ans. Un atelier stimulant où les participants peuvent laisser libre cours à leur imagination en créant leurs propres carnets artistiques, idéal pour les amateurs d’art et d’artisanat.

– Couture de la Robe Iconique le 27 février 6 € par personne à partir de 10 ans. En l’honneur de la Journée Internationale des Droits des Femmes, cet atelier de couture permet aux participants de confectionner leur propre version de la robe emblématique, célébrant ainsi la créativité et l’émancipation féminine.

– Balade et atelier vannerie le 28 février de 10h à 17h 25 € par personne à partir de 8 ans. Une expérience immersive dans la nature suivie d’un atelier pratique où les participants peuvent apprendre l’art traditionnel de la vannerie, en utilisant des matériaux naturels pour créer des objets uniques et fonctionnels.

– Sortie famille à la découverte des animaux de la ferme le 6 mars, pour tous une excursion passionnante pour toute la famille, offrant l’opportunité de rencontrer et d’interagir avec une variété d’animaux de la ferme, favorisant ainsi une connexion plus profonde avec la nature.

– Atelier création de nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes le 1er mars, gratuit, de 10h à 16h un atelier écologique où les participants peuvent fabriquer des abris pour la faune locale, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité et à la promotion de la vie sauvage dans leur propre communauté.

– Semi pour le jardin partagé et sensoriel le 1er mars un atelier de jardinage participatif où les participants peuvent semer une variété de plantes aromatiques et sensorielles, enrichissant ainsi le jardin communautaire de saveurs et d’odeurs exquises.

– Un atelier créatif « Dès Magique » le 29 mars, inspiré de la méthode d’Hervé Tullet où la magie opère à chaque coup de pinceau ! Rejoignez-nous pour une expérience artistique unique où la créativité déborde et où chacun peut se transformer en artiste, quel que soit son âge ou son niveau artistique. 3 € par famille, à partir de 4 ans.

– Un atelier jeux d’enquêtes et café-parents le 7 mars. 3 € par famille, enquête à partir de 7 ans, jeux pour les plus petits.

La MJC/Centre Social de Saumur est déterminée à offrir des opportunités d’apprentissage et d’épanouissement à tous, en encourageant la créativité, la découverte de la nature et le développement personnel. .

Place Verdun

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire infos@mjcsaumur.com

