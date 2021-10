Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Les vacances de Duduche Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Les vacances de Duduche Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2021, Châlons-en-Champagne. Les vacances de Duduche 2021-10-29 – 2021-10-29 Duduchothèque 68 Rue Léon Bourgeois

Châlons-en-Champagne Marne Le grand Duduche est aussi en vacances. C’est l’occasion pour les 8 – 12 ans de découvrir

l’exposition “Vive les comédiens !” Deux heures pour s’amuser, dessiner et construire les personnages de théâtre. Que le

spectacle commence ! Enfants de 8 à 12 ans.

Réservation conseillée. duduchotheque.cabu@chalonsenchampagne.fr +33 3 26 69 98 21 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Duduchothèque 68 Rue Léon Bourgeois Ville Châlons-en-Champagne