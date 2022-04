Les vacances d’Avril à la Maison du Mineur La Grand-Combe La Grand-Combe, 27 avril 2022, La Grand-CombeLa Grand-Combe.

2022-04-27 – 2022-04-28

CHASSE AUX OEUFS…DE MINE Du Samedi 23 Avril au Dimanche 8 Mai9h-12h / 14h-17h30Venez chassez les œufs de mine à la Maison du Mineur!Jeu de piste à faire en famille entre recherche, découverte et gourmandise.Activité en visite libre.ATELIER FUSAIN FOSSILE Mercredi 27 Avril et mercredi 4 Mai15h-16h / sur réservationà partir de 6 ans, par Elodie Fougerol, guide-animatrice à la Maison du MineurAprès une explication sur les origines du charbon, nous partirons à la découverte de cet élément qu’est le fusain.DU SEAU AUX OEUFS A LA CUISINIERE AU CHARBON Mercredi 27 et Jeudi 28 Avril11h-12h/ sur réservationà partir de 3 ans, pour les familles, par Laurent Aiglon, historien à la Maison du Mineur.Exploration d’une habitation ouvrière à partir d’objets anciens du quotidien.De l’émotion pour les plus grands, de la découverte pour les plus petits.ATELIERS ENGRENAGES Jeudi 28 Avril et Jeudi 5 Mai15h-16h/ sur réservationA partir de 6 ans, par Elodie Fougerol, guide-animatrice pour la Maison du Mineur.Après une explication sur les engrenages dans les machines du Puits Ricard, fabrique ta machine à la façon d’un ingénieur. Jeu de construction.*Infos pratiques : – Rendez-vous les mercredis et jeudis 27 et 28 Avril, et 04 et 05 Mai 2022- Où? : La Maison du Mineur à La Gd Combe- Quand ? : Horaires variables, voir le texte de l’annonce- Tarif : 4 euros- Informations complémentaires et réservations auprès de La Maison du Mineur, par téléphone au 04 66 34 28 93, ou par mail à contact@maison-du-mineur.com

contact@maison-du-mineur.com +33 4 66 34 28 93

