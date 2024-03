Les vacances d’Avril à la ferme Ecolympe: Stage au jardin Route de Créon Baurech, mardi 23 avril 2024.

Demi journée autour des fleurs. Découverte de l’histoire des fleurs, de leur production avec un atelier pratique (semis de lfeurs et aromates à ramener chez soi). Jeux et activit »s autour des plantes aromatiques et fleurs. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 16:30:00

Route de Créon Ferme Ecolympe

Baurech 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ecolympeferme@gmail.com

L’événement Les vacances d’Avril à la ferme Ecolympe: Stage au jardin Baurech a été mis à jour le 2024-03-19 par OT de l’Entre-deux-Mers