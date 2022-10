LES VACANCES D’AUTOMNE AU PLANET OCEAN MONTPELLIER Montpellier, 22 octobre 2022, Montpellier.

Allée Ulysse Montpellier Hrault

2022-10-22 – 2022-11-06

Montpellier

Hrault

EUR 6.5 19 Ne manquez pas les animations pour les vacances d’automne au Planet Ocean Montpellier !

A Planet Ocean Montpellier, il est possible de découvrir une merveille qui sait respirer sous l’eau et briller dans le ciel. Elle habite l’immensité de l’univers, mais aussi l’infini de l’océan. Avez-vous déjà fait cette rencontre si spéciale ? Pendant les vacances de la Toussaint, venez vivre une immersion fascinante à Planet Ocean Montpellier ! Les étoiles de mer et les étoiles célestes se rejoignent pour vous faire vivre une expérience à couper le souffle …

Spectacle « La Petite Etoile » le premier week-end des vacances

Toutes les émotions se mêlent à Planet Ocean Montpellier ! Le temps d’un spectacle musical, drôle et participatif, partez faire le tour du monde avec Azur, la petite étoile, et apprenez à mieux comprendre et protéger notre belle planète bleue. Grâce à la magie de la musique en live (violon, saxophone, chant ou encore guitare), au conte et à des personnages touchants animés par une marionnettiste, abordez avec vos enfants l’écologie et l’astronomie de manière unique. Plusieurs niveaux de compréhension sont possibles pour ce spectacle pour les enfants de plus de 3 ans et les adultes.

Une pièce de théâtre proposée par la Compagnie des Contes Etoilés.

4 représentations de 45 minutes auront lieu :

Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre

à 11h00 et 14h00

Animation au coeur de la vie marine tous les jours

Il a des yeux, des pieds et est généralement muni de 5 bras … Quel est donc ce drôle d’animal, cousin des oursins ? L’étoile marine évidemment ! Grâce aux navigateurs de Planet Ocean Montpellier, profitez d’une observation au plus près des étoiles de mer et découvrez leur physionomie, leur mode de vie mais aussi les autres membres de leur famille : les échinodermes !

Animation en continu tous les jours de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00. Compris avec le billet pour la visite, sans réservation.

Voyage au coeur de la nuit tous les jours sous le dôme planétaire

A Planet Ocean, il y a un lieu bien mystérieux qui permet de s’approcher très près des étoiles du ciel et d’observer leur déplacement d’hier… mais aussi de demain ! Grâce à l’animation du ciel, voyagez à la rencontre des planètes les plus visibles le soir de votre visite et laissez-vous transporter par les mystères dévoilés des étoiles et particulièrement du Soleil ! Prenez le temps de rêver avec ces découvertes ainsi que celle des constellations d’Automne et de la Légende d’Andromède…

« Voyage au coeur de la nuit » est disponible tous les jours en continu de 11h00 à 17h30. Contenu exclusif. Conseillé à partir de 6 ans. Durée approximative de 15 minutes. D’autres projections seront également disponibles le jour de votre visite. Compris avec le billet pour la visite, sans réservation.

Découvrez le programme complet

contact@planetoceanworld.fr +33 4 67 13 05 50 https://www.planetoceanworld.fr/programme-des-vacances-de-la-toussaint-2/

