Les vacances d’automne à la Ferme Ferme de Paris, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 octobre au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 16h30

gratuit

Les courges de la ferme – Alimentation durable Octobre est la saison des courges! Durant les vacances d’automne, venez découvrir celles qui poussent bien en ce moment à la ferme. Ce sera le moment de la cueillette. Des stands de jeux et de découverte du “monde” de la famille des courges vous attendent. Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30

Nécessité du passe sanitaire à partir de 18 ans : schéma vaccinal complet, soit un test PCR négatif de moins de 72h, soit un teste PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Le port du masque est obligatoire. Animations -> Balade Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012

77 – Plateau de Gravelle

Contact :La Ferme De Paris https://www.paris.fr/equipements/ferme-de-paris-6597#acces https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/

