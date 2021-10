Les vacances d’automne à la Barraca Zem La Barraca Zem, 24 octobre 2021, Lille.

Les vacances d’automne à la Barraca Zem

du dimanche 24 octobre au vendredi 29 octobre à La Barraca Zem

### Pour ces vacances d’automne la Barraca Zem vous prépare de belles activités parents enfants, un joli spectacle et une sortie éducative à la ferme. **Au programme:** **Spectacle AAHH dès 3 ans** Un spectacle pour apprivoiser ses peurs et ses petits monstres. Dimanche 24 octobre – 16h et Mardi 26 octobre 10h30 Tarif Promo vacances 4€ **Activités parents-enfants** Rendez-vous ‘’thématique automne’’ autour d’activités manuelles, de parcours motricité et d’éveil. Du lundi 25 octobre au jeudi 28 octobre 16h30-18h Gratuit **Sortie à la Ferme** Une découverte du monde de la ferme: fabrication du beurre, traite des vaches et circuit du lait. Vendredi 29 octobre 13h30-17h Déplacement en bus. Participation de 3€/personne. **Pass Sanitaire obligatoire pour les adultes !** **Contact :** **0695359270 / [barracazem@gmail.com](mailto:barracazem@gmail.com)**

selon les activités

Un spectacle, des activités et une sortie pour tous !

La Barraca Zem 38 rue d’Anvers Lille Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:30:00;2021-10-25T16:30:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T10:30:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-28T16:30:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T13:30:00 2021-10-29T17:00:00