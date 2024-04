Les Vacances Créatives de Printemps Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, mercredi 10 avril 2024.

Les Vacances Créatives de Printemps Ce printemps, laissez éclater votre créativité avec une série d’ateliers exceptionnels proposés par nos créateurs talentueux. 10 – 19 avril Salle Atelier Auzeville-Tolosane sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T16:00:00+02:00 – 2024-04-10T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T15:00:00+02:00 – 2024-04-19T16:30:00+02:00

Printemps Créatif avec Plumes Art-Thérapie, Les BewBew, Karma Tikka Macramé et Le Vengeur Masqué! ✨

Ce printemps, laissez éclater votre créativité avec une série d’ateliers exceptionnels proposés par nos créateurs talentueux.

Nous sommes là pour vous accompagner dans une aventure artistique où chaque atelier est une porte ouverte vers de nouveaux mondes de création.

Avec Mathilde Amouroux de Les BewBew, plongez dans le fascinant univers de la cire d’abeille. Fabriquez vos propres baumes à lèvres et bougies et découvrez les secrets de cet or naturel lors de nos ateliers spéciaux sur la cire d’abeilles.

Rejoignez Clémence Bakry de Karma Tikka Macramé pour maîtriser l’art du micromacramé. Apprenez à créer des bijoux délicats et sophistiqués qui reflètent votre style unique.

Explorez l’art des pop-ups avec Le Vengeur Masqué. Transformez de simples feuilles de papier en œuvres d’art tridimensionnelles captivantes. Cet atelier pop-up est parfait pour ceux qui aiment allier conte et créativité.

Et avec Plumes Art-Thérapie, embarquez pour des ateliers de land art, de peinture, et d’écriture de contes qui reconnecteront les enfants à leur créativité Ces ateliers, dirigés par Magali, sont conçus pour libérer l’expression créative de manière ludique.

Réservez votre place maintenant pour ces escapades créatives uniques en leur genre. Laissez-vous guider par des experts passionnés et créez des œuvres qui parlent de vous.

Pour plus d’informations et pour réserver, cliquez sur le lien dans notre bio ou directement sur notre site cmacrea.org. Ne manquez pas cette opportunité de faire fleurir votre talent ce printemps !

Salle Atelier Auzeville-Tolosane 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cmacrea.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681898807 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@cmacrea.org »}] [{« link »: « https://www.cmacrea.org/les-prochains-ateliers/ »}]

