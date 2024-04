Les vacances au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, lundi 8 avril 2024.

Les vacances au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Venez profiter des ateliers qui vous sont proposés pendant les vacances scolaires.

Les 08/04, 12/04, 22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 30/04, 02/05 et 03/05, retrouvez les contes

– Les enfants de la Préhistoire (5-8 ans) à 11h. 5€

– Le loup gris et sa forêt jolie (3-8ans) à 16h. 5€

et l’activité manuelle « mon mobil de l’expo » (6-8ans) à 14h. 5€

La semaine du 15 avril, les fouilles sont à l’honneur avec

– Pour les plus de 8 ans: l’atelier fouilles (durée 2h) à 10h le 15/04 et le 18/04. (8€/enfant, 11€/adulte)

– de 5 à 7 ans: l’atelier mobi-fouilles (1h) à 11h les 17/04 et 19/04. 5€

Découvrez également des ateliers sur les animaux (à partir de 8 ans) 5€/enfant, 6€/adulte

– L’atelier « insectes » le 15/04 à 14h

– L’atelier « mammifères » le 18/04 à14h

Plus d’informations sur le site du Pôle d’Interprétation de la Préhistoire https://www.pole-prehistoire.com/fr/ 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 13:30:00

fin : 2024-05-03 18:00:00

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les vacances au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère