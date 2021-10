LES VACANCES AU MUSEE / Vacances de la Toussaint Musée d’histoire naturelle de Lille, 25 octobre 2021, Lille.

du lundi 25 octobre au jeudi 4 novembre à Musée d’histoire naturelle de Lille

Programme des vacances de la toussaint : —————————————- * **Découvre le parcours d’un objet au musée !** Le lundi 25 octobre, de 14h30 à 16h Une malle remplie d’objets du monde entier vient de nous parvenir… Les jeunes fans du musée se mettront dans la peau d’un chargé des collections dont la mission est de conserver les objets du musée et nous aideront à les identifier et les inventorier. Atelier duo adulte-enfant (à partir de 8 ans) Tarif : 3€/personne (entrée du musée et matériel compris) * **Crée un portrait de loup rigolo !** Les mercredis 27 octobre et 3 novembre, de 10h30 à 11h30 En lien avec l’exposition temporaire, vos enfants s’amuseront à créer un portrait de loup… rigolo ! A l’aide de craies grasses, de découpage et un peu de coloriage, ils repartiront avec leur création, prête à être accrochée à la maison ! Atelier duo adulte-enfant (enfant âgé de 3 à 6 ans) Tarif : 3€/personne (entrée du musée et matériel compris) * **Séances lecture & jeu, avec le Plan Lecture** Les jeudis 28 octobre et 4 novembre **« Dans la gueule du loup… » / lectures animées** 2 Séances lecture : de 9h45 à 10h15 et de 10h30 à 11h (sur réservation) En lien avec l’expo Ni Méchant Ni Gentil !, laissez-vous conter des histoires de loup. Une occasion pour les plus petits de s’évader à travers des ouvrages de littérature jeunesse. **« Pas de Loup ! » / jeux de société** Séance jeux, de 11h15 à 12h (sans réservation, dans la limite des places disponibles) Le Plan Lecture vous propose une sélection de jeux autour de la thématique du loup. Viens affronter, en famille, les loups dans les jeux de société. Un moment ludique à partager ! En partenariat avec le Plan Lecture, réseau des bibliothèques de la Ville de Lille Pour les enfants de 3 à 7 ans, et leurs accompagnants / Gratuit * **Fabrique un thaumatrope !** Les jeudis 28 octobre et 4 novembre, de 14h30 à 16h Pendant les vacances, accompagnés de Marion Vandenbroucke, illustratrice naturaliste, les enfants apprendront à fabriquer un thaumatrope à l’encre de Chine ! En le faisant tourner à l’aide d’une ficelle, les deux disques collés dos à dos de ce petit jouet optique feront apparaître un loup qui hurle à la lune ! Un bel objet à décliner autrement chez soi avec un peu d’imagination… et d’illusion ! Pour les enfants de 7 à 12 ans Tarif : 6€/enfant (entrée du musée et matériel compris) Vacances de la toussaint : du 23 octobre au 7 novembre 2021 ———————————————————–

Tout public. Inscription sur reservation-mhnl@mairie-lille.fr et renseignements au 0328503382

Pour les vacances scolaires, le musée se met dans la peau du loup et célèbre l’exposition Ni méchant Ni gentil !, destinée aux jeunes enfants.

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord



