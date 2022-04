Les vacances au musée Rolin – Le musée des 3/6 ans

Les vacances au musée Rolin – Le musée des 3/6 ans, 29 avril 2022

A la recherche des chats du musée. Ils aiment se cacher dans les tissus, sous les tables…Débusquons-les dans les tableaux du musée.

