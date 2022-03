Les vacances au musée Rolin Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire Autun Les vacances au musée. le musée des 6/12 ans.

Le musée des expériences. Les couleurs froides ou chaudes influencent nos émotions. Redonnons un peu de chaleur à un paysage pour le transformer complètement, grâce aux couleurs. musees.patrimoine@autun.com +33 3 85 54 21 60 https://www.museerolin.fr/ Les vacances au musée. le musée des 6/12 ans.

