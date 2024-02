LES VACANCES AU MUSÉE DU CHAMPIGNON Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur, samedi 24 février 2024.

Visite flash et atelier créatif, le Musée du Champignon a pensé aux petits et aux grands pour les vacances d’hiver !

Venez (re)visiter le Musée du Champignon pendant les vacances !

Site entièrement troglodytique, parcourez librement l’une des plus grandes collections d’Europe de champignons sauvages et découvrez les 10 variétés de champignons cultivées dans la cave pédagogique. Les enfants repartent avec un kit de culture pour faire pousser eux-mêmes leurs champignons ! Pour les plus curieux, tous les secrets de la culture du champignon de Paris vous seront expliqués lors des visites flash à 11h et 15h.

L’atelier M. Champi est de retour ! Des couleurs, des pompons, des paillettes, de drôles de chapeaux et même des végétaux…un vrai atelier d’artiste attend les enfants afin d’habiller leur M. Champi. Ce qui est sûr, c’est que celui-ci, vous ne le trouverez pas dans la nature !

Vous voyez, il y en a pour tout le monde au Musée du Champignon ! .

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire infos@troglonature.com

