Les vacances apprenantes Torcy, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Torcy. Les vacances apprenantes 2021-07-12 – 2021-07-30 Ecole du Champ Cordet Avenue du Champ Cordet

Torcy Saône-et-Loire Fort de son succès, le dispositif reprend du service. Les lundis, mercredis et vendredis matin, les enfants seront accueillis par des professeurs à l’école Champ Cordet dans le but de remobiliser les savoirs de manière progressive. +33 3 85 77 05 05 Fort de son succès, le dispositif reprend du service. Les lundis, mercredis et vendredis matin, les enfants seront accueillis par des professeurs à l’école Champ Cordet dans le but de remobiliser les savoirs de manière progressive. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Catégories d'évènement: Saône-et-Loire, Torcy
Lieu Torcy Adresse Ecole du Champ Cordet Avenue du Champ Cordet Ville Torcy