Les vacances à Môm’Arles Le Mas des enfants – espace Mistral, 20 décembre 2021, Arles. Les vacances à Môm’Arles

du lundi 20 décembre au vendredi 24 décembre à Le Mas des enfants – espace Mistral

Môm’Arles accueilent les enfants de 6 à 13 ans, toute la semaine, pour un stage artistique, autour de la création théâtrale. Le théâtre est un formidable outil pour favoriser le développement de l’enfant, son imaginaire, sa confiance en lui et en l’autre. A travers des exercices ludiques et des improvisations, ces ateliers proposent d’initier les plus enfants à la découverte du théâtre : ils découvriront le plaisir de jouer, d’occuper l’espace scénique, de mobiliser leurs corps et leur voix comme autant de sources inépuisables d’expression!

En fonction des revenus

2021-12-20T08:30:00 2021-12-20T18:30:00;2021-12-21T08:30:00 2021-12-21T18:30:00;2021-12-22T08:30:00 2021-12-22T18:30:00;2021-12-23T08:30:00 2021-12-23T18:30:00;2021-12-24T08:30:00 2021-12-24T18:30:00

