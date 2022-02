Les vacances à la piscine de Corbeilles-en-Gâtinais Piscine de Corbeilles-en-Gâtinais Corbeilles Catégorie d’évènement: Corbeilles

du lundi 7 février au vendredi 18 février

du lundi 7 février au vendredi 18 février à Piscine de Corbeilles-en-Gâtinais

La piscine de Corbeilles-en-Gâtinais vous a concocté de belles animations pour les vacances de février. Outre la ligne d’eau, la structure gonflable, les activités sont nombreuses : jeux de ballons, tapis, toboggan, tunnel, trampoline, snorkeling… Animations pendant les vacances à la Piscine de Corbeilles-en-Gâtinais Piscine de Corbeilles-en-Gâtinais Rue du Puits de Chiard, Corbeilles Corbeilles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T08:00:00 2022-02-07T11:00:00;2022-02-07T13:00:00 2022-02-07T17:30:00;2022-02-08T08:00:00 2022-02-08T11:00:00;2022-02-08T13:00:00 2022-02-08T17:30:00;2022-02-09T08:00:00 2022-02-09T11:00:00;2022-02-09T13:00:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-10T08:00:00 2022-02-10T11:00:00;2022-02-10T13:00:00 2022-02-10T17:30:00;2022-02-11T08:00:00 2022-02-11T11:00:00;2022-02-11T13:00:00 2022-02-11T17:30:00;2022-02-12T08:00:00 2022-02-12T11:00:00;2022-02-12T13:00:00 2022-02-12T17:00:00;2022-02-13T08:00:00 2022-02-13T11:00:00;2022-02-13T13:00:00 2022-02-13T17:30:00;2022-02-14T08:00:00 2022-02-14T11:00:00;2022-02-14T13:00:00 2022-02-14T17:30:00;2022-02-15T08:00:00 2022-02-15T11:00:00;2022-02-15T13:00:00 2022-02-15T17:30:00;2022-02-16T08:00:00 2022-02-16T11:00:00;2022-02-16T13:00:00 2022-02-16T17:30:00;2022-02-17T08:00:00 2022-02-17T11:00:00;2022-02-17T13:00:00 2022-02-17T17:30:00;2022-02-18T08:00:00 2022-02-18T11:00:00;2022-02-18T13:00:00 2022-02-18T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Corbeilles Autres Lieu Piscine de Corbeilles-en-Gâtinais Adresse Rue du Puits de Chiard, Corbeilles Ville Corbeilles lieuville Piscine de Corbeilles-en-Gâtinais Corbeilles

